அனைத்துத் துறை மாவட்ட அலுவலர்கள் ஆய்வுக் கூட்டம்
அனைத்துத் துறை மாவட்ட அலுவலர்கள் ஆய்வுக் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:09 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலக கூட்டரங்கில், அனைத்துத்துறை மாவட்ட அலுவலர்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்திற்கு, கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில், மாவட்டத்தில் பல்வேறு துறைகள் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் அரசு நலத்திட்டங்கள் மற்றும் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து துறை வாரியாக விரிவாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
வருவாய் துறை, ஊரக வளர்ச்சித் துறை, பொதுப்பணித்துறை, நீர்வளத்துறை, நகராட்சி நிர்வாகம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து தனித்தனியாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மேலும், நிலுவையில் உள்ள பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும், அரசின் முன்னுரிமைத் திட்டங்களை முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
டி.ஆர்.ஓ., அரிதாஸ், கூடுதல் கலெக்டர் (வளர்ச்சி) ஆனந்த் குமார் சிங், திண்டிவனம் சப் கலெக்டர் ஆகாஷ், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (வளர்ச்சி) சரவணன் உட்பட அனைத்துறை மாவட்ட அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.