டிராகன் பழம் சாகுபடிக்கு எக்டருக்கு ரூ.1.62 லட்சம் மானியம்: தோட்டக்கலைத் துறை அறிவிப்பு
டிராகன் பழம் சாகுபடிக்கு எக்டருக்கு ரூ.1.62 லட்சம் மானியம்: தோட்டக்கலைத் துறை அறிவிப்பு
UPDATED : அக் 25, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 03:44 PM
வானுார்: வானுார் வட்டாரத்தில் டிராகன் பழம் சாகுபடியை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தோட்டக்கலைத்துறை மூலம் விவசாயிகளுக்கு எக்டருக்கு 1.62 லட்சம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்பட உள்ளது.
வானுார் தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குநர் மணிமேகலை செய்திக்குறிப்பு:
டிராகன் பழம் குறைந்த நீர் தேவையைக் கொண்ட நீண்டகாலப் பயிராகும். முறையான பராமரிப்பு மற்றும் சொட்டுநீர் பாசன முறையைக் கடைபிடிப்பதன் மூலம் தொடர்ந்து மகசூல் பெற முடியும்.
இந்த பழத்தில் மருத்துவ குணங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகம் நிறைந்துள்ளதால், மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பு பெற்றுள்ளது. இதனால் சந்தையில் அதிகரித்து வரும் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிராக டிராகன் பழம் சாகுபடி செய்து கூடுதல் வருமானம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது.
எனவே, டிராகன் பழம் சாகுபடி செய்ய விரும்பும் விவசாயிகள் தங்களது நில ஆவணங்கள், ஆதார் அட்டை மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விபரங்களுடன் வானூர் வட்டார தோட்டக்கலைத் துறை அலுவலகத்தை அணுகி, மானிய திட்டத்தின் தகுதி நிபந்தனைகள் மற்றும் விண்ணப்ப நடைமுறைகளைத் தெரிந்துகொண்டு பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.