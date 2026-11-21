தனியார் நிறுவன மேற்பார்வையாளர் வங்கி கணக்கில் ரூ.2.32 லட்சம் அபேஸ்
தனியார் நிறுவன மேற்பார்வையாளர் வங்கி கணக்கில் ரூ.2.32 லட்சம் அபேஸ்
UPDATED : நவ 20, 2026 09:30 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:26 PM
விழுப்புரம்: தனியார் நிறுவன மேற்பார்வையாளர் வங்கி கணக்கில் நுாதன முறையில் ரூ.2.32 லட்சத்தை மர்மநபர் அபேஸ் செய்தது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த கல்லப்பட்டை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 30; தனியார் நிறுவன மேற்பார்வையாளர். இவரது மொபைல் எண்ணிற்கு கடந்த 18ம் தேதி சிக்னலில் விதிமுறை மீறி சென்றதாக அவரது வாகன எண்ணை குறிப்பிட்டு இ சலான் லிங்க் ஒன்று வந்துள்ளது.
இதையடுத்து, அந்த லிங்கை மணிகண்டன் தொட்டதும், ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோடாகியது. பின், ஓ.டி.பி., ஒன்று வந்ததும், மொபைல் போன் ஹாங்காகி சிஸ்டம் அப்டேட் என்று வந்துள்ளது. இதை தொடர்ந்து, 18 மற்றும் 19ம் தேதிகளில் மணிகண்டன் வங்கி கணக்கில் இருந்து பல தவணைகளாக 2 லட்சத்து 32 ஆயிரத்து 706 ஆயிரம் ரூபாயை மர்மநபர்கள் எடுத்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.