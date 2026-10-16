ஆன்லைன் கடன் தருவதாக கூறி வாலிபரிடம் ரூ.2.64 லட்சம் மோசடி
ஆன்லைன் கடன் தருவதாக கூறி வாலிபரிடம் ரூ.2.64 லட்சம் மோசடி
ADDED : அக் 16, 2026 01:19 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் தாலுகா அண்டப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ரஞ்சித்குமார், 24; தனியார் நிறுவன ஊழியர். இவரது மொபைல்போனுக்கு, கடந்த மாதம் 29ம் தேதி அடையாளம் தெரியாத நபர் தொடர்பு கொண்டு, தான் தனியார் நிதி நிறுவனத்திலிருந்து பேசுவதாகவும், உங்களுக்கு ஆன்லைன் கடன் தேவையெனில், உங்களது வங்கி விவரங்களை அனுப்பி வைக்குமாறு கூறியுள்ளார்.
இதனை நம்பிய ரஞ்சித்குமார், தனது ஆதார் எண், பான் கார்டு, வங்கி கணக்கு புத்தகம், பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றை அந்த நபரின் வாட்ஸாப் எண்ணுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார். அதைப்பார்த்த மர்ம நபர், உங்களுக்கு, எங்கள் நிதி நிறுவனத்தில் இருந்து ரூ.4 லட்சம் கடன் தருவதாகவும், அந்த தொகையை உங்களுடைய வங்கி கணக்கில் செலுத்துவதற்கு, பிராசஸ் கட்டணம், ஆவண கட்டணம், ஜி.எஸ்.டி. ஆகியவற்றுக்காக பணம் அனுப்ப வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.
இதனை நம்பிய ரஞ்சித்குமார், போன் பே மூலம், அந்த மர்ம நபர் வங்கி கணக்குகளுக்கு 11 தவணைகளாக ரூ. 2 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 990 அனுப்பியுள்ளார். ஆனால், பணத்தைப் பெற்ற அந்த மர்ம நபரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.
இதனால், ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த ரஞ்சித்குமார், விழுப்புரம் சைபர் கிரைம் பிரிவு போலீசில் புகார் செய்தார். இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீபிரியா மற்றும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, நூதன மோசடி குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.