ADDED : நவ 21, 2026 07:48 PM
வானுார்: முதியவர் பைக் பெட்டியை திறந்து, பணம் திருடி சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
வானுார் அடுத்த கொடிமேடு மாரியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் தங்கவேல் மகன் சுப்புராயன், 61; சவுக்கு வியாபாரி.
இவர் நேற்று திருச்சிற்றம்பலம் கூட்ரோட்டில் உள்ள வங்கிக்கு வந்தார். தனது வங்கி கணக்கில் இருந்து, 3 லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தவர் அதை தனது பைக் பெட்டியில் வைத்து பூட்டி வானுார் நோக்கி சென்றார்.
வானுார் பத்திர பதிவு எழுத்தர் அலுவலகத்தில் பைக்கை நிறுத்தி விட்டு, கடைக்கு சென்றார். பின் சிறிது நேரம் கழித்து வந்து பார்த்த போது, பைக் பெட்டி திறந்து இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். பெட்டிக்குள் பார்த்த போது, பணத்தை காணவில்லை.
இது குறித்த புகாரின் பேரில், வானுார் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.