இளம்பெண்ணிடம் ரூ.4.25 லட்சம் அபேஸ் ஆன்லைனில் நுாதனமாக மோசடி
இளம்பெண்ணிடம் ரூ.4.25 லட்சம் அபேஸ் ஆன்லைனில் நுாதனமாக மோசடி
UPDATED : அக் 20, 2026 08:58 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:54 PM
விழுப்புரம்: ஆன்லைன் மூலம் இளம்பெண்ணிடம் ரூ.4.25 லட்சத்தை மோசடி செய்த நபரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த காட்டாஞ்சிமேடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கண்ணன் மனைவி சந்தியா,25; இவரின் மொபைலுக்கு கடந்த 11ம் தேதி மர்ம நபர் ஒருவர், டெலிகிராம் மூலம் தொடர்பு கொண்டு தான் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்தவதாகவும், பகுதி நேர பணியாக சிறிய தொகையை முதலீடு செய்து ஆர்டரை கிராப் செய்து டாஸ்க் முடித்தால் குறிப்பிட்ட தொகை தரப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து அந்த மர்ம நபர், லிங்க் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார். இதையடுத்து சந்தியா, அந்த லிங்கிற்குள் சென்று தனது விபரங்களை வழங்கி தனக்கென யூசர் ஐ.டி., பாஸ்வோர்டை உருவாக்கிய பின், மர்ம நபர் கூறியபடி டாஸ்க் செய்து ரூ.800 பெற்றுள்ளார். பின், அந்த மர்ம நபர் சந்தியாவிடம் சிறிய தொகையை முதலீடு செய்து டாஸ்க் முடித்தால் அதிக லாபம் பெறலாம் என கூறியுள்ளார். இதை நம்பி சந்தியா, ரூ.800 அனுப்பி, ரூ.12,700 பெற்று, மீண்டும் ரூ.32,188 முதலீடு செய்து, ரூ.42,544 திரும்ப பெற்றுள்ளார்.
தொடர்ந்து அவர், தனது வங்கி கணக்கில் இருந்து மர்ம நபர் கூறிய யு.பி.ஐ., ஐ.டி.,க்கு மொத்தம் ரூ.4,81,188 அனுப்பியுள்ளார். இந்த தொகையை அனுப்பி டாஸ்க் முடித்தும், மர்ம நபர் அவருக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை தராமல் மேலும் ரூ.56,044 பணம் கேட்ட போது தான், பணத்தை இழந்த விஷயம் சந்தியாவிற்கு தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து சந்தியா தான் இழந்த ரூ.4,25,144 மீட்டு தரக் கோரி நேற்று விழுப்புரம் சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார். இதன் பேரில், சைபர் கிரமை் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீபிரியா வழக்குப் பதிந்து மர்ம நபரை தேடி வருகின்றனர்.