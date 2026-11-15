செஞ்சி அரசு ஆண்கள் பள்ளிக்கு ரூ.16 லட்சத்தில் டெஸ்க், பெஞ்சுகள்
செஞ்சி அரசு ஆண்கள் பள்ளிக்கு ரூ.16 லட்சத்தில் டெஸ்க், பெஞ்சுகள்
UPDATED : நவ 14, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:34 PM
செஞ்சி: செஞ்சி ராஜா தேசிங்கு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு உதவும் கரங்கள் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் 16 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் 100 டெஸ்க் மற்றும் பெஞ்சுகள் வழங்கும் விழா நடந்தது.
விழாவிற்கு, பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர் தேவதாஸ் தலைமை தாங்கினார். பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத் தலைவர் சரவணன், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு தலைவர் அலமேலு, துணைத் தலைவர் செல்வி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். உதவி தலைமை ஆசிரியர் ராமசாமி வரவேற்றார்.
சென்னை உதவும் கரங்கள் தொண்டு நிறுவனச் செயலாளர் வித்யாகர், மாணவர்கள் அமர்ந்து படிப்பதற்காக 16 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 100 டெஸ்க் மற்றும் பெஞ்சுகளை வழங்கினார்.
உதவும் கரங்கள் அலுவலர் நீதி, ஓய்வுபெற்ற தலைமை ஆசிரியர் பாலசுப்ரமணியம், கவுஸ், பாஷா, ஜானகிராமன் ஆகியோர் வாழ்த்திப் பேசினர்.
விழாவில் மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர்கள், முன்னாள் மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
ஆசிரியர் பாலமுருகன் தொகுத்து வழங்கினார். உதவி தலைமை ஆசிரியர் குப்புசாமி நன்றி கூறினார்.