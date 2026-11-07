ரூ.1.60 கோடியில் கட்டப்பட்ட அறிவுசார் மையம் திறப்பு
ரூ.1.60 கோடியில் கட்டப்பட்ட அறிவுசார் மையம் திறப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:25 PM
செஞ்சி: செஞ்சியில் ரூ.1.60 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட அறிவுசார் மையம் திறப்பு விழா நடந்தது.
தமிழக அரசின் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், செஞ்சியில் ரூ.1.60 கோடி மதிப்பீட்டில் வாசிப்பு அறை, நுாலகம், கணினி, இணையதள வசதி, ஸ்மார்ட் வகுப்பறை உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுடன் அறிவுசார் மையம் கட்டியுள்ளனர்.
இதை விழுப்புரத்தில் இருந்து காணொளி காட்சி வாயிலாக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் திறந்து வைத்தார்.
இதையடுத்து நடந்த குத்து விளக்கேற்றும் நிகழ்ச்சிக்கு பேரூராட்சி தலைவர் மொக்தியார் அலி தலைமை தாங்கினார். செயல் அலுவலர் ஷேக் லத்திப் வரவேற்றார்.
தரணிவேந்தன் எம்.பி., கணேஷ்குமார் எம்.எல்.ஏ., ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றினர். பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் மேல்மலையனுார் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் நெடுஞ்செழியன், பேரூராட்சி துணைத் தலைவர் ராஜலட்சுமி செயல் மணி, தி.மு.க., நகர செயலாளர் கார்த்திக், முன்னாள் மாவட்ட கவுன்சிலர் அரங்க ஏழுமலை, பேரூராட்சி கவுன்சிலர்கள், முன்னாள் கவுன்சிலர்கள் மற்றும் பேரூராட்சி பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.