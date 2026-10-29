ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சித் துறை ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் தர்ணா
ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சித் துறை ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் தர்ணா
UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:59 PM
விழுப்புரம்: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை அனைத்து ஓய்வூதியர்கள் சங்கம் சார்பில் இளநிலை பொறியாளர்களுக்கு உதவி பொறியாளர்களுக்கு இணையான ஊதிய விகிதம் அனுமதிக்க கோரி, போராட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் நடந்த போராட்டத்திற்கு, மாவட்ட தலைவர் தாமோதரன் தலைமை தாங்கினார். துணைத் தலைவர்கள் செங்குட்டுவன், ரத்தினம், இணைச் செயலாளர்கள் முத்துராமன், தட்சணாமூர்த்தி, ஜெய்சங்கர் முன்னிலை வகித்தனர். மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் முருகேசன் வரவேற்றார்.
மாவட்ட தலைவர் இளங்கோ பிரபு, செயலாளர்கள் அறவாழி, சிவக்குமார், ரமேஷ், மூர்த்தி பங்கேற்றனர்.
போராட்டத்தில், சமவேலைக்கு சமஊதியம் என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் இளநிலை பொறியாளர்களுக்கு உதவி பொறியாளர்களுக்கு இணையான ஊதிய விகிதத்தை அனுமதிக்க வேண்டும். ஊராட்சி ஒன்றியப்பணி ஓய்வூதியர்களின் வைப்பு நிதி தொகைக்கான வட்டிதொகை தாமதமின்றி அனுமதித்து விரைவில் வழங்கிட வேண்டும் என்பது உட்பட 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டம் நடந்தது. மாநில துணைத் தலைவர் நடராசன் உட்பட நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
கோட்ட துணைத் தலைவர் வள்ளுவன் நன்றி கூறினார்.