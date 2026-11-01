விற்பனை முனையம் கருவி நடைமுறை விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் மூடல்
விற்பனை முனையம் கருவி நடைமுறை விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் மூடல்
ADDED : நவ 01, 2026 06:53 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விற்பனை முனையம் கருவி மூலம் மதுபாட்டில்கள் விற்பனை செய்யும் நடைமுறையை ரத்து செய்யக்கோரி டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டது.
தமிழகத்தில் இன்று (நவ.,1) 1ம் தேதி முதல் டாஸ்மாக் கடைகளில், ஒரு விற்பனையில், 1,000 ரூபாய்க்கு அதிகமாகவும், 2027 ஜனவரி 1ம் தேதி முதல், ஒரு விற்பனையில், 500 ரூபாய்க்கு அதிகமாக மது வகைகளை விற்பனை செய்தால், யு.பி.ஐ., கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு வாயிலாக மட்டுமே தொகையை பெற வேண்டும் என, டாஸ்மாக் நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் மது பிரியர்கள் விருப்பப்படி, ரொக்கமாகவோ, மின்னணு முறையிலோ பணம் செலுத்தலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், டாஸ்மாக் காலி மதுபாட்டில்களை ஸ்கேன் செய்து வாங்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக, ஒவ்வொரு கடையிலும், டாஸ்மாக்கின் அதிகாரப்பூர்வ வங்கி கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட, செயல்படும் நிலையில் உள்ள விற்பனை முனைய கருவி வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் இன்று பகல் 12:00 மணிக்கு வழக்கம்போல் ஊழியர்கள் கடையை திறந்தனர். விற்பனை முனைய கருவி மூலம் மதுபாட்டில்கள் விற்பனை செய்தபோது தாமதம் ஏற்பட்டது.
இதனால் பல கடைகளில் ஊழியர்களுக்கும், மது பிரியர்களுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, புதிய நடைமுறையை ரத்து செய்யக்கோரி விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகள் ஒவ்வொன்றாக இன்று மதியம் 1:30 மணி முதல் ஊழியர்கள் மூடினர். மாலை 5:30 மணியளவில் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 100 டாஸ்மாக் கடைகளும் மூடப்பட்டது.
திருக்கோவிலுார்
திருக்கோவிலுார் பகுதியில் உள்ள ஐந்து கடைகளிலும் இன்று ஸ்கேன் செய்யும் பணியில் காலதாமதம் ஏற்பட்டதால், குடிப்பிரியர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, காலி பாட்டில்களை கடை முன்பாக உடைத்து ரகளை செய்தனர்.
மேலும் ஸ்கேன் செய்யும் நடைமுறையில் காலதாமதம் ஏற்பட்டதால் விற்பனை செய்ய முடியாமல் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் திணறியதுடன், டிவைஸ் நெட்வொர்க் கிடைக்காததால் திணறினர். பிரச்னையை சமாளிக்க முடியாமல் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கடையை மூடினர்.