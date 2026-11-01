சம்பா நெல் நடவு வயல்கள் ஆய்வு

UPDATED : அக் 31, 2026 05:18 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:14 PM
வானுார்: சம்பா நெல் நடவு வயல்களை வானுார் வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் ஆய்வு செய்தார்.
வானுார் வட்டாரத்தில் சம்பா பருவத்திற்கு நெல் 3,500 எக்டர் சாகுபடி இலக்காக பெறப்பட்டு, 24 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன்கள் அரிசி உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையொட்டி, விவசாயிகளுக்கு தேவையான நெல் ரகங்களான சி.ஆர்.1009 சப்-1, பி.பீ.டி 5204 , மேம்படுத்தப்பட்ட வெள்ளை பொன்னி, ஆடுதுறை–39; போன்ற ரகங்கள் வேளாண்மை விரிவாக்க மையம் மூலம் வினியோகம் செய்யப்பட்டு தைலாபுரம், கொஞ்சுமங்கலம், எடச்சேரி, உப்பு வேலுார், புது குப்பம், கொமடிபட்டு, தலகாணி குப்பம் கிராமங்களில், 900 எக்டர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் நெல் நடவு மற்றும் நேரடி விதைப்பு செய்துள்ளனர். இந்த சம்பா நெல் நடவு வயல்களை வானுார் வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் எத்திராஜ் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, துணை வேளாண்மை அலுவலர் செந்தில்குமார், உதவி வேளாண்மை அலுவலர்கள் சரவணன், ராஜா ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.