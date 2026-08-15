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சம்பா பருவ நெல் விதைகள் தயார் வேளாண் உதவி இயக்குநர் தகவல்

சம்பா பருவ நெல் விதைகள் தயார் வேளாண் உதவி இயக்குநர் தகவல்

ADDED : ஆக 14, 2026 08:02 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 08:02 PM

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விக்கிரவாண்டி: சம்பா பருவ நெல் விதைகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக விக்கிரவாண்டி வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குநர் கங்கா கவுரி தெரிவித்துள்ளார்.

அவரது செய்திக்குறிப்பு:

விக்கிரவாண்டி மற்றும் எண்ணாயிரம் வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களில் சம்பா பருவத்திற்கு ஏற்ற நெல் விதைகளான வெள்ளைப்பொன்னி (135 நாட்கள்), பொன்மணி (150 நாட்கள் ), ஆர்.என்.ஆர். (135 நாட்கள்), என்.எல்.ஆர்., 34449 (125 நாட்கள் ), ஏ.டி.டி., 39 (130 நாட்கள் ), ஏ.டி.டி., 54 தஞ்சாவூர் பொன்னி (135 நாட்கள் ), பி.பி.டி., 5204 (135 நாட்கள்) ஆகிய நெல் ரகங்கள் தயாராக உள்ளது.

இந்த ரகங்களில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ள ரகங்களுக்கு கிலோவிற்கு 10 ரூபாய், 10 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக உள்ள ரகங்களுக்கு கிலோவிற்கு 20 ரூபாய் என அரசு மானியம் வழங்குகிறது.

நெற்பயிருக்கு ஏற்ற உயிர் உரங்கள், நுண்ணுாட்ட உரம், சூடோமோனோஸ், ஜிங்க் சல்பேட் ஆகிய இடு பொருட்களை மானிய விலையில் பெற்று பயிருக்கு இட்டு அதிக மகசூல் பெறலாம்.

இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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