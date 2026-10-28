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சிவ, விஷ்ணு கோவிலில் சத்ய நாராயண பூஜை

சிவ, விஷ்ணு கோவிலில் சத்ய நாராயண பூஜை

ADDED : அக் 27, 2026 03:47 PM

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ADDED : அக் 27, 2026 03:47 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் வழுதரெட்டி சிவ, விஷ்ணு கோவிலில் பவுர்ணமியை முன்னிட்டு சத்ய நாராயண பூஜை நடந்தது.

அதனையொட்டி, நேற்று (அக்.,26) காலை, 7:00 மணிக்கு மூலவர் விஷ்ணு சுவாமிக்கு அபிேஷகம் நடந்தது. தொடர்ந்து, மாலை 7:00 மணிக்கு கோவில் வளாகத்தில் உற்சவர் சிலைக்கு சிறப்பு அலங்காரம் நடந்தது. இதையடுத்து, சத்யநாராயண பூஜை நடந்தது.

பூஜையின்போது சத்ய நாராயண கதைகள் படிக்கப்பட்டன. இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

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