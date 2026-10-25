/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பள்ளி மேலாண்மை குழு மறு கட்டமைப்பு கூட்டம்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:24 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் வழுதரெட்டி அரசு ஆதிதிராவிடர் நல மேல்நிலைப்பள்ளியில், பள்ளி மேலாண்மை குழுவின் மறு கட்டமைப்புக்கூட்டம் நடந்தது.
வழுதரெட்டி அரசு பள்ளியில் நடந்த கூட்டத்திற்கு தலைமை ஆசிரியர் சிவமுருகன் தலைமை வகித்து, ஒருங்கிணைத்தார். உதவி தலைமை ஆசிரியர் முருகன் வரவேற்றார். முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் அன்பழகன் கருத்துரை வழங்கினார். பட்டதாரி ஆசிரியர் சுஜாதா, பள்ளி மேலாண்மை குழுவின் புதிய நிர்வாகிகளை முன்மொழிந்தார்.
பள்ளி மேலாண்மை குழுவின் தலைவராக முத்தமிழ், துணை தலைவராக அஸ்ரபி, கல்வியாளராக மதன்ராஜ் உள்ளிட்ட குழுவினர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.