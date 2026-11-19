UPDATED : நவ 18, 2026 05:06 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:04 PM
விக்கிரவாண்டி: மாவட்ட அளவிலான கைப்பந்து போட்டியில் முட்டத்துார் ஒய்காப் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் முதலிடம் வென்றனர்.
விழுப்புரம் வருவாய் மாவட்ட அளவிலான கைப்பந்து போட்டி, 14, 17 வயதிற்கு உட்பட்ட, இரு பிரிவுகளில் திண்டிவனம் சாய்ராம் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி வளாகத்தில் நடந்தது.
இதில், 8 குறு மையங்களில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இரு பிரிவுகளிலும் முட்டத்துார் ஒய்காப் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்று முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்தனர்.
இவர்கள் அனைவரும் மாநில அளவிலான, பாரதியார் தின விளையாட்டு போட்டியில் பங்கேற்க தேர்வு பெற்றுள்ளனர்.
மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் சின்னப்பன் , மாவட்ட கைப்பந்து செயலாளர் வடிவேல் ஆகியோர் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினார்.
இந்த மாணவர்களை பள்ளி தாளாளர் ஹென்றி ஷர்மா நித்தியானந்தம், தலைமை ஆசிரியர் டேவிட் சுரேஷ் பாபு, உதவி தலைமை ஆசிரியர்கள் ஜேக்கப் ஜீவானந்தம், ஜெப செல்வி, உடற்கல்வி ஆசிரியர் செல்வகுமார், ஆசிரியர்கள் பிரேம் ராஜ்குமார், விமல் ஆகியோர் பாராட்டினர்.