/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பள்ளி மாணவி மாயம்
ADDED : நவ 18, 2026 07:40 PM
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விழுப்புரம்: பள்ளி மாணவி காணாமல் போனது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விழுப்புரம் அருகே ஓட்டேரிப்பாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, 46; இவரது மகள் ஷர்மிளா, 17; இவர், விழுப்புரம் அரசு பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வருகிறார். நேற்று (நவ.,17) பள்ளிக்கு சென்ற ஷர்மிளா, மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. பெற்றோர் பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காததால், போலீசில் புகாரளித்தனர். வளவனுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.