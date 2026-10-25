மாணவர்கள் சாதிக்க உறுதுணையாக விளங்கும் அறிவியல் ஆசிரியர்
மாணவர்கள் சாதிக்க உறுதுணையாக விளங்கும் அறிவியல் ஆசிரியர்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:14 PM
விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி ஒன்றியம், கஞ்சனுாரில் அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி கடந்த, 1962ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. இந்த பள்ளி கடந்த, 2025–26 கல்வி ஆண்டில் மேல்நிலைப்பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. இங்கு, 6 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வரை, 520 மாணவ மாணவியர்கள் படிக்கின்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அலுவலர் முரளிதரன், மாவட்ட கல்வி அலுவலர் கிருஷ்ணன் ஆகியோர் வழிகாட்டுதலில் இப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அருளரசன், மற்றும் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் என, 28 பேர் பணிபுரிகின்றனர்.
உதவி தலைமை ஆசிரியர்கள் கணேஷ், கஜேந்திரகுமாரி, பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவர் சதீஷ், பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்க தலைவர் சீனிவாசன் மற்றும் பெற்றோர் ஆதரவுடன் பள்ளி சிறப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்த பள்ளியில், 10 கம்ப்யூட்டர்களுடன் நவீன ஹைடெக் லேப் உள்ளது.
நவீன அறிவியல் ஆய்வகம் அமைந்துள்ளது. மாணவர்களுக்கு அடிப்படை கணினி பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது. ஸ்மார்ட் டி.வி.,யுடன் கூடிய மூன்று வகுப்பறைகள் உள்ளன.
பள்ளியில், பெண் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பிற்காக தற்காப்பு கலையாக சிலம்பம் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. மதிய உணவு இடைவேளையில் சாப்பிடுவதற்கு முன் மாணவர்களுக்கு எளிய யோகா பயிற்சி, தியானம் கற்றுத்தருகின்றனர். மாலையில், சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகளை ஆசிரியர்கள் நடத்துகின்றனர். இப்பள்ளி அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர் ஜெயராணி கடந்த, 2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, 15 ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறார்.
இவர் பள்ளியில் சுற்றுச்சூழல், போதை ஒழிப்பு, வானவில் ஆகிய மன்றங்கள் மூலம் கல்வியுடன் சுற்றுசூழல் பாதுகாப்பு பணிகளை செய்து வருகிறார்.
மேலும் பள்ளியில் மாணவர்களின் புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவித்து அவர்களுக்கு மாநில அளவில் விருதுகளை பெற்று தந்துள்ளார்.
தொடர்ந்து கடந்த, 13 ஆண்டுகளாக அரசு பொது தேர்வு அறிவியல் பாடத்தில், 100 சதவீதம் தேர்ச்சி அளித்துள்ளார். கொரோனா காலத்தில் மாணவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று அவர்களுக்கு பாடம் நடத்தி அரசு தேர்வு எழுதுவதற்கு உதவி செய்துள்ளார்.
பள்ளி படிப்பை இடையில் நின்ற மாணவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று அவர்களுடைய பெற்றோரை சந்தித்து பேசி மீண்டும் மாணவர்களை பள்ளியில் சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.
ஏழை எளிய மாணவர்கள் மேற்படிப்பு படிக்க கல்வி உதவிகளை இவர் தாமே முன்வந்து செய்துள்ளார். இவரது கல்வி மற்றும் சமூக பணியைப் பாராட்டி கடந்த, 2022–23ம் ஆண்டு தமிழக அரசின் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நல்லாசிரியர் விருது கிடைத்துள்ளது.
கிராமத்தின் குளம் , ஏரிக்கரையில் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பனை விதைகளை நட்டுள்ளார். இந்த பணிகளை பாராட்டி இயற்கை மிஷன் சார்பில் மாநில அளவில் விருதும், சுற்றுச்சூழல் மன்றத்தின் சார்பில் சுற்றுச்சூழல் சுடரொளி விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி மாணவர்களுக்கு வீட்டுத்தோட்டம் அமைப்பதற்கான செயல் வழிமுறைகளையும், மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் முறைகள் குறித்தும் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வருகிறார்.
இது குறித்து ஆசிரியர் ஜெயராணி கூறியதாவது:
தகுதி மற்றும் திறமை மிக்க ஆசிரியர்களை கொண்டு, தனியார் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகளுக்கு இணையாக மாணவர்களுக்கு இந்த பள்ளியில், தரமான கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறது. கல்வி மட்டுமின்றி கலை, இலக்கியப் பணிகளிலும் இப்பள்ளி ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகத் திகழ்கிறது.
பள்ளியின் இலக்கிய மன்றம் மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவிலான பல்வேறு போட்டிகளுக்கு மாணவ, மாணவிகளை ஒருங்கிணைத்து அழைத்து சென்று அவர்களின் திறமைகளை வெளிக்கொணர இலக்கிய மன்றம் பெரிதும் உதவுகிறது.
இந்தாண்டு நடந்த கலைத் திருவிழா போட்டிகளில் பள்ளியின், 9ம் வகுப்பு மாணவி சஞ்சிதா மாவட்ட அளவில் நடனப் போட்டியில், மூன்றாம் இடம் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதுபோன்று, 7 ம் வகுப்பு மாணவிகள் கீர்த்திகா, மிருதுளா ஆகியோர் சாலை பாதுகாப்பு குறித்த போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்றனர். இவர்களை கலெக்டர் அப்துல் ரஹ்மான் நேரில் அழைத்து பாராட்டினார்.
மாவட்டம் மாநில அளவில் நடைபெறும் விளையாட்டு பேச்சு, இலக்கிய போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றி பெறும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பள்ளியின் சார்பில் பரிசுகள் வழங்கி ஊக்குவிக்கப்பட்டு வருகிறது. தலைமையாசிரியர் மேற்பார்வையில் அனைத்து ஆசிரியர்கள், பெற்றோர் மாணவர்களுக்கு சிறப்பான அறிவுரைகளை வழங்கி கல்வி மற்றும் சமூகப் பணிகளில் அவர்களை ஈடுபடுத்தி வருவது பெருமிதமாக உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.