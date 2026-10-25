வங்கி ஜப்தி செய்த வீட்டின் சீல் அகற்றம்: போலீஸ் விசாரணை
வங்கி ஜப்தி செய்த வீட்டின் சீல் அகற்றம்: போலீஸ் விசாரணை
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:07 AM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே வங்கி ஜப்தி செய்த வீட்டின் சீல் அகற்றப்பட்டது குறித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த வா.பகண்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் புஷ்பநாதன், 48; இவர், வளவனுாரில் உள்ள இந்தியன் வங்கியில் வாட்டர் பிளாண்ட் அமைக்க 2016ம் ஆண்டு 20 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கியுள்ளார்.
கடனை திருப்பிச் செலுத்தாததால் விழுப்புரம் கோர்ட் உத்தரவின் பேரில் வா.பகண்டையில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கும், வாட்டர் பிளாண்டிற்கும் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 28ம் தேதி பூட்டி சீல் வைத்தனர்.
இந்நிலையில் கடந்த 7ம் தேதி முதன்மை வங்கி மேலாளர் பூரன் சிங் இடத்தை ஆய்வு செய்யச் சென்றபோது, வீடு மற்றும் வாட்டர் பிளாண்ட் சீல்கள் அகற்றப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.
இது குறித்து மேலாளர் பூரன் சிங் அளித்த புகாரின் பேரில், விக்கிரவாண்டி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.