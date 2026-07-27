﻿ மருத்துவக் கல்லுாரியில் கருத்தரங்கம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:52 AM
விக்கிரவாண்டி: விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் மாணவர்களுக்கு உடல் ஒட்டுறுப்பு மறு சீரமைப்பு குறித்த கருத்தரங்கம் நடந்தது.
கல்லுாரி வளாகத்தில் நடந்த கருத்தரங்கிற்கு, டீன் லுாசி நிர்மல் மெடோனா தலைமை தாங்கி குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார். கல்லுாரி துணை முதல்வர் சங்கீதா, மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் ரவிக்குமார், ஆர்.எம்.ஓ., ரவிக்குமார் முன்னிலை வகித்தனர். பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி துறை தலைவர் ராஜா வரவேற்றார்.
பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி துறை சார்பில் சென்னை இ.எஸ்.ஐ.சி., மருத்துவக் கல்லுாரி துறைத் தலைவர் ஏஞ்சலின் செல்வராஜ், கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை பேராசிரியர் லங்காராம், ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனை பேராசிரியர் திவ்யா தேவி, மயக்கவியல் துறை தலைவர் அருண் சுந்தர், குழந்தை அறுவை சிகிச்சை துறை டாக்டர் பிரவின் ஆகியோர் உடல் ஒட்டுறுப்பு மறுசீரமைப்பு குறித்தும், முன்னெச்சரிக்கை மருத்துவ நடவடிக்கைகள் குறித்தும் பேசினர்.
கல்லுாரி பேராசிரியர்கள், டாக்டர்கள், மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி துறை டாக்டர் நற்தமிழ் நன்றி கூறினார்.