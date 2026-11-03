மக்கள் ஆதரவுடன் 30வது ஆண்டில் செஞ்சி எஸ்.எஸ். ஜூவல்லரி
மக்கள் ஆதரவுடன் 30வது ஆண்டில் செஞ்சி எஸ்.எஸ். ஜூவல்லரி
UPDATED : நவ 02, 2026 07:11 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:07 PM
செஞ்சியில் 1997ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட எஸ்.எஸ். ஜூவல்லரி, தரமான தங்க நகைகளை நியாயமான விலையில் வழங்கி, வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்று 30வது ஆண்டை நிறைவு செய்கிறது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு புதுப்புது டிசைன்களில் Huid ஹால்மார்க் 916 தங்க நகைகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
இதுகுறித்து உரிமையாளர் சீனுவாசன் கூறுகையில், ‘வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப காதணிகள், வளையல்கள், மோதிரங்கள், செயின், நெக்லஸ் உள்ளிட்ட நகைகள் உள்ளன. தங்க நகைகளுக்கு செய்கூலி, சேதாரம் 6 சதவீதம் வரை மட்டுமே வசூலிக்கப்படுகிறது. டி.ஆர். வெள்ளிக் கொலுசுகளுக்கு செய்கூலி, சேதாரம் கிடையாது.
மேலும், நகைகள் அனைத்தும் ஹால்மார்க் முத்திரையுடன் வழங்கப்படுகின்றன. மாதம் 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ரூபாய் என சிறுசேமிப்புத் திட்டமும் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
கடந்த 30 ஆண்டுகளாக வாடிக்கையாளர்களின் கைராசி நிறுவனமாக இருந்து வருகிறது. மக்களின் தொடர் ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்வதுடன் அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்து கொள்கிறேன்’ என்றார்.