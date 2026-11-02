மூத்த குடிமக்கள் கூட்டமைப்பு கூட்டம்

UPDATED : நவ 01, 2026 06:20 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:16 PM
விழுப்புரம்: அகில பாரத மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் பென்ஷனர்கள் கூட்டமைப்பின் கூட்டம் விழுப்புரத்தில் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் சிவகுருநாதன் தலைமை தாங்கினார். மாநில பிரதிநிதி சொக்கலிங்கம், மாவட்ட துணைத் தலைவர் குகசரவணபவன் முன்னிலை வகித்தனர். மாநில பிரதிநிதி கோபாலகிருஷ்ணன் வரவேற்றார். துணைச் செயலாளர் பெருமாள் அறிக்கை வாசித்தார். செயலாளர் விவேகானந்தன் தீர்மானம் வாசித்தார்.
மாநில துணைத் தலைவர் ராமு சிதம்பரம், தணிக்கைக்குழு உறுப்பினர் துரைக்கண்ணு சிறப்புரையாற்றினர்.
கூட்டத்தில் மூத்த குடிமக்கள் ரயிலில் பயணிக்க சலுகை கட்டணம் அனுமதித்து வழங்க வேண்டும். மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் மூலம் ஓய்வு பெற்ற மூத்த குடிமக்களுக்கு மருத்துவ சான்றின் பேரில், செவித்திறன் குறைபாடு உள்ளோருக்கு காதுகேட்கும் கருவி அனுமதித்து வழங்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.