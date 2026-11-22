செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம்: சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியிடம் ‘மீண்டும்’ விசாரணை
செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம்: சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியிடம் ‘மீண்டும்’ விசாரணை
ADDED : நவ 21, 2026 07:48 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே, சிறுமி மாயமாகி 41 நாட்களாகியும் எந்தத் தகவலும் கிடைக்காததால், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியை சேர்ந்த வடிவேலு–பவானி தம்பதியரின், 7 வயது மகள் ஹேமலதா, கடந்த அக்.12ம் தேதி மாயமானார். இந்த வழக்கை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
நேற்று சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி., கீதா தலைமையிலான போலீசார் ஆலம்பூண்டி அரசு பள்ளியில் உள்ள தற்காலிக விசாரணை மையத்தில் நடத்தினர். சிறுமி வசித்து வந்த தெருவை சேர்ந்த, 5 பெண்களிடம் தனித்தனியாக விசாரணை செய்தனர்.
சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி., வேல்முருகன், சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி ராஜதுரையை சுடுகாடு அருகே அழைத்து சென்று 2 மணி நேரம் தனியாக விசாரணை நடத்தினார். ஏற்கனவே பலமுறை விசாரணை நடத்தி உள்ள நிலையில், தற்போது மீண்டும் விசாரணை நடத்தி உள்ளனர்.
சிறுமி மாயமாகி நேற்று வரை 41 தினங்களாகி உள்ளது. இதுவரை வழக்கில் உறுதியான துப்பு கிடைக்காததால், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் தொடர்ந்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.