செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம்: செங்கல் சூளையில் தடய அறிவியல் நிபுணர்கள் ஆய்வு
செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம்: செங்கல் சூளையில் தடய அறிவியல் நிபுணர்கள் ஆய்வு
UPDATED : நவ 17, 2026 03:54 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:55 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டி கிராமத்தில் 7 வயது சிறுமி மாயமான சம்பவத்தில் தடய அறிவியல் துறையில் செங்கல் குலையில் ஆய்வு நடத்தினர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியை சேர்ந்த வடிவேலு - பவானி தம்பதியின் இரண்டாவது மகள் ஹேமலதா 7;
கடந்த அக். 11ம் தேதி இரவு தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய நிலையில் மறுநாள் அதிகாலை மர்மமான முறையில் காணாமல் போனார்.
சத்தியமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து 10 தினங்கள் விசாரணை நடத்தினர். சிறுமி குறித்த எந்த தகவலும் கிடைக்காததால், வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது.
இதையடுத்து டி.எஸ்.பி.,க்கள் கீதா, வேல்முருகன் தலைமையிலான தனிப்படையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த 14 ம் தேதி முதல் வனத்துறையினர் உதவியுடன் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் மோப்ப நாய்கள் உதவியுடன் காப்புக்காட்டின் உட்பகுதி, பாறை இடுக்குகள் மற்றும் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதிகளில் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
செங்கல் சூளையில் தடய அறிவியல் ஆய்வு
சிறுமியின் வீட்டிற்கு அருகே உள்ள செங்கல் சூளையில் ஏற்கனவே உரிமையாளர், தொழிலாளர்களிடம் விசாரணை நடத்தி இருந்தனர்.
நேற்று விழுப்புரத்திலிருந்து வந்த தடய அறிவியல் ஆய்வக உதவி இயக்குநர் ராஜு தலைமையிலான குழுவினர் செங்கல் சூளையில் மோப்ப நாய்களின் உதவியுடன் சோதனை நடத்தினர்.
செங்கல் சூளையின் உட்பகுதியில் இருந்து சாம்பல் சேகரித்து தடய அறிவியல் ஆய்வுக்காக எடுத்துச் சென்றனர். தொடர்ந்து பெற்றோர், உறவினர்கள், அக்கம்பக்கத்தினர் உள்ளிட்ட பலரிடமும் போலீசார் மீண்டும் விசாரணை நடத்தினர்.
சிறுமி மாயமாகி 36 நாட்களாகியும் எந்த உறுதியான தகவலும் கிடைக்காதது தமிழக போலீசாருக்கு மிகவும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.