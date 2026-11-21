செஞ்சி சிறுமி மாயமான சம்பவம் உறவினர்களிடம் தீவிர விசாரணை
செஞ்சி சிறுமி மாயமான சம்பவம் உறவினர்களிடம் தீவிர விசாரணை
ADDED : நவ 20, 2026 08:53 PM
விழுப்புரம்: செஞ்சி அருகே சிறுமி மாயமான சம்பவம் குறித்து, உறவினர்கள், சந்தேக நபர்களை, விழுப்புரம் சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்தில் வைத்து, போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியை சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி வடிவேல்–பவானி தம்பதியின் மகள் ஹேமலதா,7;
இவர், கடந்த அக்.12 ம் தேதி, அதிகாலை வீட்டிலிருந்து திடீரென காணாமல் போனார். சிறுமி காணாமல் போய், 40 தினங்கள் கடந்த நிலையில், இதுவரை துப்பு துலக்க முடியாமல் போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
ஆரம்பத்தில் உள்ளூர் போலீசார் விசாரித்து வந்த நிலையில், பிறகு சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணை துவங்கி, ஒரு மாத காலமாக, பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதுதொடர்பாக, விழுப்புரம் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீஸ் குழுவினரும், உள்ளூர் தனிப்படை போலீஸ் குழுவினரும் செஞ்சி, ஆலம்பூண்டி பகுதியில் முகாமிட்டு தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சிறுமி காணாமல் போன விவகாரத்தில், உறுதியான தகவல் கிடைக்காத நிலையில், தற்போது சிறுமியின் குடும்பத்தினர், உறவினர் மீது எழுந்த சந்தேகத்தின் பேரில், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாரின் தீவிர விசாரணை, அவர்கள் பக்கம் திரும்பியுள்ளது.
செஞ்சி, ஆலம்பூண்டியில் பகுதியில் வைத்து அவரது குடும்பத்தினர், அக்கம் பக்கத்தினர், உறவினர்களிடம் பல முறை விசாரணை நடத்தியுள்ள சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார், தற்போது விழுப்புரத்தில் உள்ள சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்து மீண்டும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு, சிறுமியின் தந்தை வடிவேல், தாயார் பவானி, பாட்டி சாந்தி, எதிர் வீட்டை சேர்ந்த மஞ்சுளா உள்ளிட்டோரை தனித்தனியாக அழைத்து வந்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி.,க்கள் கீதா, வேல்முருகன் தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை நடத்தி, அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து, விழுப்புரம் சி.பி.சி.ஐ.டி., அலுவலகத்திற்கு, நேற்று சிலரை அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். ஆலம்பூண்டியை சேர்ந்த சிறுமியின் உறவினர்கள், பெங்களூருவில் வேலை பார்த்து வரும் ஆலம்பூண்டியை சேர்ந்த ரேணு உள்ளிட்ட சிலரிடம் விசாரித்துள்ளனர்.
குறிப்பாக, சிறுமியின் வீட்டின் அருகே செங்கல் சூளை எரியூட்டப்பட்ட இடத்தில், சமீபத்தில் நேரில் விசாரித்துள்ள போலீசார், செங்கல் சூளை உரிமையாளர் ரவி உள்ளிட்ட அங்கு பணியாற்றி வரும் சிலரையும் நேற்று விழுப்புரம் அழைத்து வந்து, 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.
சிறுமி மாயமான சம்பவத்தில், உறுதியான தகவல் கிடைக்காமல், வழக்கமான விசாரணை தான் நடந்து வருகிறது. உறவினர்கள், சந்தேக நபர்களிடம் விசாரணையும், சி.சி.டி.வி., காட்சி பதிவுகள் போன்றவற்றையும் ஆய்வு செய்து, பல்வேறு கோணங்களில் விசாரித்து வருவதாக சி.பி.சி.ஐ.,டி., போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கின்றனர்.