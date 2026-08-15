/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் சாலையில் வெளியேறும் அவலம்
ADDED : ஆக 13, 2026 06:02 PM
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விழுப்புரம்: பாதாள சாக்கடை மேன் ேஹாலில் இருந்து கழிவுநீர் வெளியேறுவதால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் நகராட்சி விஸ்வலிங்கம் லே அவுட்டில் ஏராளமான குடியிருப்புகளில் மக்கள் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள சாலையில் தனியார் மருத்துவமனை, ரேஷன் கடை உள்ளிட்டவைகளும் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், இச்சாலையில் உள்ள பாதாள சாக்கடை மேன் ேஹாலில் இருந்து கழிவுநீர் வெளியேறி குட்டைபோன்று தேங்கி நிற்கிறது. இதனால், துர்நாற்றம் வீசுவதால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, பாதாள சாக்கடை மேன் ேஹாலில் இருந்து கழிவுநீர் வெளியேறுவதை தடுக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.