கட்சி தாவும் முடிவிலிருந்து பின்வாங்கிய சண்முகம்: அ.தி.மு.க.,வை பலப்படுத்த அதிரடி திட்டம்
கட்சி தாவும் முடிவிலிருந்து பின்வாங்கிய சண்முகம்: அ.தி.மு.க.,வை பலப்படுத்த அதிரடி திட்டம்
ADDED : நவ 07, 2026 07:03 PM
–நமது நிருபர்–: முன்னாள் அ.தி.மு.க., அமைச்சர் சண்முகம், தொடர்ந்து அ.தி.மு.க.,வில் பயணித்து கட்சியை பலப்படுத்தும் வகையில், த.வெ.க.,விற்கு செல்லப்போவதாக பரப்பி வந்த செய்திக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க்ப்பட்டுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல், அ.தி.மு.க., தலைமைக்கு வந்த சட்ட சிக்கல்களை தீர்த்து வைத்ததிலும் சரி, கட்சி இரண்டாக பிளவு பட்ட நேரத்தில், அ.தி.மு.க.,.வின் பாரம்பரிய இரட்டை இலை சின்னத்தை மீட்டு கட்சிக்கு பெற்று தந்ததில் தற்போதைய மயிலம் தொகுதி அ.தி.மு.க.,எம்.எல்.ஏ.,வாக உள்ள சண்முகம் கட்சி நிர்வாகிகளிடம் நன் மதிப்பை பெற்றவர்.
அந்த அளவிற்கு அ.தி.மு.க., தலைமையில் ‘பவர்புல்’ நிர்வாகியாக வலம் வந்த சண்முகம், தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் வந்த பிறகு, விஜய் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு அ.தி.மு.க.,தலைமை உத்தரவை மீறி, விஜய் அரசு மீதான நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்திற்கு அ.தி.மு.க.,வை சேர்ந்த 25 எம்.எல்.ஏ.,க்களை சண்முகம், வேலுமணி தரப்பின் தனி அணியாக திரட்டி, நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு அளித்தின் மூலம் விஜய் ஆட்சி பெரும் கண்டத்திலிருந்து தப்பித்தது.
இதனால் கடுப்பான கட்சியின் பொது செயலாளர் பழனிச்சாமி, விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க.,செயலாளர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து வந்த சண்முகத்தின் அனைத்து பதவிகளையும் பறித்துக்கொண்டார். இதனால் சண்முகம் தற்போது அ.தி.மு.க.,உறுப்பினராக மட்டுமே நீடித்து வருகிறார்.
இதற்கடுத்து விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் மயிலம் தொகுதியை சேர்ந்த அவரது ஆதரவாளர்களின் கிளை செயலாளர் பதவியிலிருந்த ஒன்றிய செயலாளர் பதவி வரை அனைத்தையும் பறித்துவிட்டு, புதிய நிர்வாகிகளை கட்சி பொது செயலாளர் நியமித்து, சண்முகத்தின் மீதிருந்த கோபத்தை தணித்துக்கொண்டார்.
இந்த பிரச்னையில் பழனிச்சாமிக்கும்–சண்முகத்திற்கும் வார்த்தை போர் தொடர்ந்து நீடித்து வந்தது. கட்சி பொது செயலாளர் தன்னை கட்சியை விட்டு நீக்கட்டும் எனறு சவால் விடும் நிலைமைக்கு சென்றது. இதனால் சண்முகம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் த.வெ.க.,.பக்கம் சென்றுவிடுவார் என்று கடந்த 3 மாதங்களுக்கு மேலாக பேச்சு எழுந்தது.
ஆனால் சண்முகம் தான் எந்த கட்சிக்கும் போகமாட்டேன். அ.தி.மு.க.முன்பு போல பலம் பொருந்திய கட்சியாக மாற வேண்டும். கட்சியை விட்டு பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் கட்சியில் சேர்த்து பலப்படுத்த வேண்டும் என்று கட்சி தலைமைக்கு கோரிக்கை வைத்தார்.
இதற்கிடையில் வேலுமணி, சண்முகம் உள்ளிட்டவர்கள் தனது ஆதரவாளர்களை திரட்டி கட்சியின் பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்று காய் நகர்த்தி வருவதாக செய்தி வெளியானது. இதன் காரணமாக பழனிச்சாமி, பிரச்னையை ஏற்படுத்தும் சண்முகத்தை கட்சியை விட்டு நீக்கும் முடிவிற்கு தள்ளப்பட்டார். ஆனால் பா.ஜ.,மேலிடம், அ.தி.மு.க.,விட்டு வேலுமணி, சண்முகம் உள்ளிட்டவர்கள் த.வெ.க.,விற்கு செல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அதிருப்தியாளர்களை சமாதானப்படுத்தும் விதமாக அ.தி.மு.க.,தலைமைக்கு நெருக்கடி கொடுத்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக பழனிச்சாமியின் குடும்பத்தின் நெருங்கிய உறவினர்கள் மூலம், சண்முகத்தை சமாதானப்படுதும் நடவடிக்கையில் இறங்கினர். . இதற்கு சண்முகம், கட்சியில் தனக்கு எந்த பதவியும் வேண்டாம். அ.தி.மு.க.,முன்பு இருந்தது போல் பலப்படுத்தும் நடவடிக்கைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளதாக கட்சி வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கின்றனர். இதற்கிடையில் சண்முகம் தன்னுடைய எம்.எல்.ஏ.,பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, த.வெ.க.விற்கு செல்லும் முடிவிற்கு,அவரது ஆதரவாளர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தரவில்லை. அவர்கள் அனைவரும் அ.தி.மு.க.,வில் தொடர வேண்டும் என்று சண்முகத்திற்கு அழுத்தம் கொடுத்தனர். இதற்கிடையில் திண்டிவனத்திலுள்ள சண்முகம் வீட்டிற்கு தீபாவளி வாழ்த்து சொல்வதற்காக விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள், பழனிச்சாமி நடவடிக்கையால் கட்சி பதவியை இழந்தாலும், அனைவரும் அ.தி.மு.க.,கரை வேட்டியை கட்டிக்கொண்டு, மாஜி அமைச்சருக்கு கடந்த இரண்டு நாட்களாக வாழ்த்து தெரிவித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் மூலம் சண்முகம் அ.தி.மு.க.,விட்டு விலமாட்டார் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.