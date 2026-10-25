/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/சீரடி சாய்பாபா 108வது மகா சமாதி தினம்
ADDED : அக் 24, 2026 06:51 AM
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திண்டிவனம்: திண்டிவனம் கற்பக விநாயகர் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள சீரடி சாய்பாபா கோவிலில், சாய்பாபாவின் 108ம் ஆண்டு மகா சமாதி தினம் நேற்று முன்தினம் காலை நடந்தது.
அதனையொட்டி, காலை 8:00 மணியிலிருந்து மதியம் 12:00 மணி வரை யாகசாலை பூஜை மற்றும் ஆராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து மாலை அலங்கரிக்கப்பட்ட சீரடி சாய்பாபாவின் பட ஊர்வலம் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாகச் சென்றது. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
ஏற்பாடுகளை சீரடி சாய் சக்தி கணேசா மண்டலி டிரஸ்ட் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.