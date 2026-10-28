கடைக்காரர் தற்கொலை மிரட்டல் வி.ஏ.ஓ., புகார்

ADDED : அக் 28, 2026 02:44 AM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற சென்ற போது டீக்கடைக்காரர் தன் மீது மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக்கொண்டு மிரட்டியதாக வி.ஏ.ஓ., போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த அன்னியூர் கிராமத்தில் வி.ஏ.ஓ.,வாக பணிபுரிபவர் குமார், 57; இவர் நேற்று காலை 11:00 மணியளவில் விக்கிரவாண்டி தாசில்தார் மகாதேவன், நெடுஞ்சாலை துறை உதவி பொறியாளர் சதீஷ்குமார், இன்ஸ்பெக்டர் சத்யா, சப்- இன்ஸ்பெக்டர் விஸ்வநாதன் ஆகியோருடன் அப்பகுதியில் சாலையை ஆக்கிரமித்து டீக்கடை வைத்துள்ள பற்குணன்,62;என்பவரது கடை ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற சென்றார். அப்போது தன் மீது மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக்கொண்டு தற்கொலை செய்ய போவதாக அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் வி.ஏ.ஓ.,வை மிரட்டினார்.
இது பற்றி வி.ஏ.ஓ., குமார் கொடுத்த புகாரின் பேரில் கஞ்சனுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.