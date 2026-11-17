தனியார் நிறுவன ஊழியர் உயிரை காப்பாற்றிய எஸ்.ஐ.,க்கு பாராட்டு
தனியார் நிறுவன ஊழியர் உயிரை காப்பாற்றிய எஸ்.ஐ.,க்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 16, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:00 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே வாகன ஓட்டியின் உயிரை காப்பாற்றிய போக்குவரத்து சப்-இன்ஸ்பெக்டருக்கு, பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே உள்ள தும்பை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, 41; சென்னையில் தனியார் நிறுவன ஊழியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் கடந்த, 14ம் தேதி மாலை 5.00 மணியளவில், கோலியனுாரில் இருந்து செய்யாறு நோக்கி பைக்கில், சென்றார்.
கப்பியாம்புலியூர் மேம்பாலம் அருகே பைக் சென்ற போது, திடீரென சாலையில் நாய் குறுக்கிட்டதால், அதன் மீது மோதி கீழே விழுந்து படுகாயம் அடைந்து மூர்ச்சையானார்.
அப்போது பின் தொடர்ந்து வந்த விக்கிரவாண்டி போக்குவரத்து சப்- இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ்ச்செல்வன் உடனடியாக மயங்கி கிடந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி இதயத்தை அழுத்தி மீண்டும் அவருக்கு மூச்சு வர உதவி செய்தார்.
பின்னர் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்து அவருக்கு சிகிச்சை அளித்தார்.
இது குறித்து போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் அமர்நாத், தகவல் தெரிவித்ததன் பேரில் நேற்று விழுப்புரம் எஸ்.பி., மதிவாணன் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழ்ச்செல்வனை அழைத்து பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கினார்.