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பசுவை பாதுகாக்க சட்டம் :கையெழுத்து இயக்கம் 

பசுவை பாதுகாக்க சட்டம் :கையெழுத்து இயக்கம் 

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:50 PM

ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:30 PM

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UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:50 PM ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:30 PM

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விழுப்புரம்: பசுவை பாதுகாக்க சட்டம் இயற்ற வலியுறுத்தி, பசு பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர், கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தி விழுப்புரம் கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பசு பாதுகாப்பு இயக்கத்தினர், மாவட்ட தலைவர் ராஜேந்திரன் தலைமையில், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பசு பாதுகாப்பை வலியுறுத்தி, மாவட்டம் முழுதும் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தி, அதன் கோரிக்கை மனுவை விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று வழங்கினர்.

அப்போது அவர்கள் கூறுகையில்,'இந்தியாவில் பசு தெய்வமாக வணங்கப்படுவதும், பொதுமக்களுக்கும், விவசாயத்திற்கும் பயன்தரும் விலங்காகவும் உள்ளது. இந்த கோமாதாவை அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என, தேசிய அளவில் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தப்பட்டு, பசுவை போற்றும் தினமான இன்று, மாவட்டங்கள் தோறும் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்படுகிறது.

தமிழக அரசு பசுவதையை தடுத்தும், அதற்குரிய பாதுகாப்பும் வழங்க வேண்டும். பசு வதைக்கு முழுமையான தடை விதிப்பதன் மூலம், நாட்டு இன பசுக்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

பசுவை தேசிய தாயாக, தெய்வமாக பாவித்து மரியாதை செலுத்த வேண்டும். பசு சேவைக்கான சட்டங்களை அமல்படுத்தி, பசுவை பராமரித்து, தனி அமைச்சகம் மூலம் நிர்வகிக்க வேண்டும்.

மேய்ச்சல் வாரியங்களை நிறுவுதல், தீவின பாதுகாப்பு, பஞ்சகவ்ய பொருள்களை சந்தை படுத்துதல், பசு சார்ந்த விவசாயத்தை உறுதி செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று, மாவட்டத்தில் 4,500 பேரிடம் கையெழுத்து பெற்று, அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம்' என்றனர்.

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