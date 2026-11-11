அரசு பள்ளிகள் பாதுகாப்பு வலியறுத்தி கையெழுத்து இயக்கம்
அரசு பள்ளிகள் பாதுகாப்பு வலியறுத்தி கையெழுத்து இயக்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:30 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:23 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில், அரசுப் பள்ளிகளை பாதுகாக்க வலியறுத்தி கையெழுத்து இயக்கம் நடந்தது.
தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி, மாநிலம் தழுவிய விழிப்புணர்வு கையெழுத்து இயக்கம் நடந்து வருகிறது. அதன்படி, விழுப்புரத்தில் பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்க மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் நாகராஜன் தலைமையில், மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெனிபர், சுமதி உள்ளிட்டோர் முன்னிலையில், கையெழுத்து இயக்கம் நடந்து.
விழுப்புரம் திருச்சி சாலை, கிழக்கு பாண்டிரோடு, ரயில் நிலைய சந்திப்புகளில் நடந்த இயக்கத்தில், பொதுமக்களிடம் கையெழுத்து வாங்கினர்.
அப்போது, அரசு பள்ளிகளை பாதுகாக்க வேண்டும், அரசு ஆரம்ப பள்ளிகளில் எல்.கே.ஜி., - யு.கே.ஜி., வகுப்புகளைத் தொடங்க வேண்டும், தமிழ் வழிக்கல்வியை முன்னிறுத்த வேண்டும், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 என்ற இட ஒதுக்கீட்டை 20 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.