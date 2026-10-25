மாநில அளவில் சிலம்பம் போட்டி விழுப்புரம் மாணவர் சாதனை
மாநில அளவில் சிலம்பம் போட்டி விழுப்புரம் மாணவர் சாதனை
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
விழுப்புரம்: முதல்வர் கோப்பை மாநில அளவிலான சிலம்பம் போட்டியில் விழுப்புரம் மாவட்ட மாணவர் வெள்ளி வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
விழுப்புரம் ஜெகநாதன் நகரைச் சேர்ந்தவர் இளமதி – சுதா தம்பதியின் மகன் சூர்யா. தந்தை இறந்த நிலையில் தாய் சுதா பராமரிப்பில் உள்ளார். விழுப்புரம் சேக்ரட் ஹார்ட் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வருகிறார். இவர், 19 ம் தேதி சென்னை, மேலகோட்டையூரில் உள்ள தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைகழகத்தில் நடந்த மாநில முதல்வர் கோப்பை சிலம்பம் போட்டியில் பங்கேற்று விளையாடினார்.
70 கிலோவிற்குட்பட்ட பிரிவில் 2வது இடத்தைப் பிடித்து வெள்ளிப் பதக்கம் மற்றும் 75 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு தொகையை வென்றார்.
மாநில அளவில் சாதனை படைத்த மாணவர் சூர்யாவை பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர் அன்பரசி ஆகியோர் வாழ்த்தினர்.