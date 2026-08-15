சிலவரி செய்திகள்...

ADDED : ஆக 14, 2026 05:32 PM
பால் குடம் ஊர்வலம் கண்டாச்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோவிலில் நடந்த ஆடிப்பூர விழாவில் நேற்று காலை பெண்கள் பங்கேற்ற பால்குடம் ஊர்வலம் நடந்தது. தொடர்ந்து அம்மனுக்கு பால்குட அபிஷேகமும் தீபாராதனையும் நடந்தது. மாலை பெண்கள் பொங்கலிட்டு அம்மனை வழிபட்டனர். இரவு உற்சவமூர்த்தி காமாட்சி அம்மன் சுவாமிகள் வீதி உலா வந்தது. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
வங்கி ஊழியர் சங்க ஆர்ப்பாட்டம் விழுப்புரத்தில், வங்கி ஊழியர் சங்கம் சார்பில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, சங்க செயலாளர் விஜயகுமார் தலைமை தாங்கினார். உதவி செயலாளர் லாசர் கோரிக்கை வலியுறுத்தி பேசினார். ஆர்ப்பாட்டத்தில், வாரத்தில் 5 நாட்கள் வேலை திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும்., வங்கிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை உடனே நிரப்ப வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் திண்டிவனம் வால்டர் ஸ்கடர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு, பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் ஆம்ஸ்ட்ராங் தலைமை தாங்கினார். தொடர்ந்து, நடந்த உறுதியேற்பு நிகழ்ச்சியில், உதவி தலைமையாசிரியர்கள் ஜெபா,குளோரி, மோகன் மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.
மின்வாரிய பேரவைக் கூட்டம் விழுப்புரத்தில் நடந்த மின்வாரிய ஓய்வு பெற்றோர் நல அமைப்பின் பேரவைக் கூட்டத்திற்கு, கிளைத் தலைவர் ஜெயராமன் தலைமை தாங்கினார். திட்ட இணைச் செயலாளர் அன்பழகன், செயலாளர் புருஷோத்தமன், பொருளாளர் சந்திரசேகரன், சி.ஐ.டி.யு., மாவட்ட தலைவர் சேகர், மண்டல செயலாளர் வெங்கடாஜலம் மாநில செயலாளர் முத்துசாமி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில், 70, 80 வயது மேற்பட்டோருக்கு 10 சதவீத ஓய்வூதியம் உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டி, விழுப்புரம் மாவட்ட போதை பொருள் ஒழிப்பு சார்பில் விழுப்புரம் இ.எஸ்., பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில் நடந்த தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு, முதல்வர் இந்திரா தலைமை தாங்கினார். இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டி சேர்மன் திருமாவளவன், தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு தொடர்பாக பேசினார். 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனர்.
போதை ஒழிப்பு பிரசாரம் ரெட்டணை ஹோலி ஏஞ்சல் பள்ளியில் நடந்த போதை ஒழிப்பு பிரசாரத்திற்கு, பள்ளி தாளாளர் பழனியப்பன் தலைமை தாங்கினார். முதுநிலை முதல்வர் அகிலா, அறக்கட்டளை இயக்குநர் கீர்த்தி வாசன் முன்னிலை வகித்தனர். மாணவர்கள் பதாகைகளை ஏந்தி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்றனர். சிறப்பு விருந்தனர், டி.எஸ்.பி., சரவணகுமார் போதையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து பேசினார். ஏவிக்கிரவாண்டி இன்ஸ்பெக்டர் கல்பனா, சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராமதாஸ் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.
மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சி திருவெண்ணெய்நல்லுார் ஒருங்கிணைந்த கோர்ட் வளாகத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் பசுமை சூழல் உருவாக்கும் நோக்கத்தில் நடந்த மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சியில் நீதிபதி செந்தில்குமார் மரங்கன்றுகளை நட்டு சிறப்புரையாற்றினார். வழக்கறிஞர் சங்க பிரதிநிதிகள், அலுவலக பணியாளர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் பங்கேற்றனர்.
பேரிடர் மேலாண்மை பயிற்சி திண்டிவனம், சரசுவதி கலை அறிவியல் கல்லுாரியில் நடந்த பேரிடர் மேலாண்மை குறித்த செயல்முறை குறித்த பயிற்சிக்கு, கல்லுாரி முதல்வர் வீரமுத்து தலைமை தாங்கினார். முதன்மை நிர்வாக அலுவலர் சிவக்குமார், கல்லுாரி நிர்வாக அலுவலர் சிவா, திண்டிவனம் தீயணைப்புத்துறை நிலைய அலுவலர் ராஜா, மாவட்ட தீயணைப்புத்துறை அலுவலர் குமார் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். நிகழ்ச்சியில், மாணவர்களுக்கு பேரிடர் காலங்களில் தங்களை தற்காத்து கொள்ளும் பயிற்சி குறித்து விளக்கப்பட்டது.
பா.ஜ.,வினர் ஊர்வலம் சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட பா.ஜ., சார்பில் திண்டிவனத்தில், தேசிய கொடி ஏந்தி ஊர்வலம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் விநாயகம் தலைமை தாங்கினார். துணை தலைவர் கிளஸ்டர் எத்திராஜ், மாநில நிர்வாகிகள் ஜின்ராஜ், வழக்கறிஞர் செந்தில், தினேஷ்குமார் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர். ஊர்வலம் திண்டிவனம் இந்திரா காந்தி பஸ் நிலையத்திலிருந்து நேரு வீதி வழியாக காந்தி சிலை வரை சென்றது.
மாணவர்கள் ஊர்வலம் விக்கிரவாண்டி அடுத்த வீரபாண்டியில், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி யில் மாணவர்கள் சார்பில் நடந்த போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்திற்கு, தலைமை ஆசிரியர் அய்யனார் தலைமை தாங்கினார். ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகேசன் வரவேற்று போதைப் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து பேசினார். தொடர்ந்து, அனைவரும் உறுதி மொழி ஏற்றனர். பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் சேகர் ஊர்வலத்தை துவக்கி வைத்தார். உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் சுபாஷ், விமல்ராஜ் பங்கேற்றனர்.
வட்டார கலைத் திருவிழா ஏமப்பூர் அரசு மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த வட்டார கலைத் திருவிழாவிற்கு, பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் செல்வம் தலைமை தாங்கினார். கவின்கலை, நுண்கலை, ஓவியம் , கருவி இசை, நடனம், நடிப்பு, ரங்கோலி, களிமண் சிற்பம் பாடல், நடனம், ஓவியம், நாடகம், இலக்கியம், களிமண் சிற்பம் உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடந்தது. 375 மாணவிகள் பங்கேற்றனர். போட்டி நடுவர்களாக அருண்பிரியா, தினகரன், எபினேசர், சீனுவாசன், ஜான்ஜெபராஜ், பிரியதர்ஷினி செயல்பட்டனர். மேற்பார்வையாளர் காசிநாதன், ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.