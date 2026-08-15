வில்லங்க சான்றுக்கு லஞ்சம் கேட்ட சார் பதிவாளர்; வீடியோ வைரல்

வில்லங்க சான்றுக்கு லஞ்சம் கேட்ட சார் பதிவாளர்; வீடியோ வைரல்
வில்லங்க சான்றுக்கு லஞ்சம் கேட்ட சார் பதிவாளர்; வீடியோ வைரல்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:21 PM
திருவெண்ணெய்நல்லுார்: வில்லங்க சான்றுக்கு சார்பதிவாளர் ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்ட விவகாரம் சமூகவலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
திருவெண்ணெய்நல்லுார் அடுத்த ஆமூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயபால்,50; இவர், வில்லங்க சான்று கோரி, விண்ணப்பித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை திருவெண்ணெய்நல்லுார் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு சென்று சான்று கேட்டபோது அங்கிருந்த சார் பதிவாளர் சரண்யா, அவரிடம் ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையெடுத்து ஜெயபால் ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை சார் பதிவாளரிடம் கொடுத்த போது அவர் கம்ப்யூட்டர் அறைக்குள் இருந்த அலுவலக பணியாளரிடம் கொடுக்கும்படி கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில் ஜெயபாலுடன் பின்னால் சென்ற ஒருவர் அதை வீடியோ எடுத்தது, சார்பதிவாளருக்கு தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அவர் வாங்கிய லஞ்ச பணத்தை மீண்டும் ஜெயபாலிடம் கொடுக்கும் படி அலுவலக பணியாளரிடம் கூறியுள்ளார். மேலும் அலுவலக பணியாளரிடம் ஜெயபால் ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டார்.
இந்த சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.