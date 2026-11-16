/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/சூதாடிய வழக்கில் ஆறு பேர் கைது
ADDED : நவ 15, 2026 08:09 PM
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விழுப்புரம்: வளவனுார் அருகே பணம் வைத்து சூதாடிய வழக்கில் 6 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வளவனுார் சப்–இன்ஸ்பெக்டர் பாலசிங்கம் மற்றும் போலீசார் இன்று (நவ.,15) மாங்குப்பம் கிராமத்தில் ரோந்து சென்றனர். இங்குள்ள மைதானம் அருகே சட்டவிரோதமாக பணம் வைத்து சூதாடி கொண்டிருந்த அதே கிராமத்தை சேர்ந்த சங்கர்,45; நவின்,27; முத்துகுமார்,40; இளங்காடு கலையரசன்,46; ராமையன்பாளையம் முருகானந்தம்,41; லோகநாதன்,48; ஆகியோர் மீது வழக்குப் பதிந்து கைது செய்ததோடு, ரூ.300 பணத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர்.