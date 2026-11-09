சுகாதார நிலையத்தில் ‘பாம்பு’களால் அச்சம்

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ADDED : நவ 05, 2026 06:25 PM
கண்டமங்கலம்: துணை சுகாதார நிலைய வளாகம், பாம்புகளின் புகலிடமாக மாறி உள்ளதால், நோயாளிகள் அச்சத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம்–நாகப்பட்டினம் நான்கு வழிச்சாலையில், புதுச்சேரி எல்லை பகுதியான மதகடிப்பட்டு அருகில் தமிழக எல்லைப் பகுதியான, கெங்கராம்பாளையம் பாளையம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட எல்.ஆர் பாளையம் கிராமத்தில் தமிழக அரசின் துணை சுகாதார நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இப்பகுதி சாலையில், பல மாதங்களாக, மர பொருட்கள் குவித்து வைக்கப்பட்டு, புற்றாக மாறி உள்ளது. இதனால், அங்கு பாம்புகள் வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.
இதனால் நோயாளிகள், அப்பகுதியில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லுாரிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகள் பாதிப்பிற்குள்ளாகும் வழி வகை உள்ளது. இது குறித்து சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.