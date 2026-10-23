/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/காணையில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:26 PM
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விக்கிரவாண்டி: காணை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் கர்ப்பிணிகளுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு விழா நடந்தது.
தமிழக அரசு சமூக நலன் மகளிர் உரிமைத்துறை,ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டம் சார்பில் நடந்த விழாவிற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ., சிவக்குமார் தலைமை தாங்கி பேசினார். கர்ப்பிணிகளுக்கு வளைகாப்பு நடத்தி, சீர்வரிசைகள் வழங்கப்பட்டன.
குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் கவிதா வரவேற்றார். விழுப்புரம் தாசில்தார் யுவராஜ், காணை பி.டி.ஓ., முல்லை, வட்டார மருத்துவ அலுவலர் வாசுகி, டாக்டர் கவுதம், ஒன்றிய செயலாளர்கள் ஜெயபிரகாஷ், ஜெயராஜ், மோகன் சிவசக்தி , ஒன்றிய தலைவர் ரமேஷ், மாவட்ட நிர்வாகிகள் காமராஜ், கணபதி, குமரகுரு,ஏழுமலை உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.