மக்கள் தலைவர் ஸ்டாலின் வழியில் சமூகநீதிப் பயணம்: ஆரணி எம்.பி., தரணிவேந்தன் பெருமிதம்
மக்கள் தலைவர் ஸ்டாலின் வழியில் சமூகநீதிப் பயணம்: ஆரணி எம்.பி., தரணிவேந்தன் பெருமிதம்
UPDATED : அக் 16, 2026 08:02 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:59 PM
‘தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் வழியில் சமூகநீதி, சமத்துவம், மாநில உரிமை ஆகிய கொள்கைகளில் உறுதியுடன் தொடர்ந்து, தமிழர் மற்றும் தமிழக வளர்ச்சிக்காகப் பாடுபடுவோம்’ என ஆரணி எம்.பி., தரணிவேந்தன் கூறினார்.
இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:
பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி ஆகியோரின் கொள்கை வழியில் தமிழகத்தில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்தி, இந்தியா மட்டுமின்றி வெளிநாட்டினரும் பாராட்டும் வகையில் திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருபவராக தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் உள்ளார்.
ஆட்சிகள் மாறினாலும், அவர் கொண்டு வந்த திட்டங்களை நீக்க முடியாத வகையில் தொடர்ந்து செயல்படுத்தும் அளவுக்கு, அந்தத் திட்டங்கள் மக்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.
தமிழகத்தின் எதிர்கால நம்பிக்கையாகவும், இளைஞர்களின் வழிகாட்டியாகவும் உள்ள உதயநிதி, என்றும் மக்களில் ஒரு வராக களத்தில் நின்று தமிழர்களின் வளர்ச்சிக்காக போராடி வருகிறார்.
திராவிட இயக்கக் கொள்கைகளின் வழியில் சமூகநீதி, சமத்துவம், மாநில உரிமை, கல்வி வளர்ச்சி, பெண்கள் முன்னேற்றம், இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு, தொழில் வளர்ச்சி ஆகியவற்றை முன்னெடுத்துச் சென்று, தமிழர்களுக்கும் தமிழகத்திற்கும் அரணாகத் திகழும் தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலினின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஆகியோரின் வழியில் எங்கள் சமூகநீதி பயணம் தொடரும்
மக்கள் சேவையில் 75 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து, சமூகப் பணியாற்றி வரும் தினமலர் தொழில் மலர் தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு தரணிவேந்தன் எம்.பி., கூறினார்.