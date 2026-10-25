ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு மென்பொருள் வடிவமைப்பாளர் பயிற்சி
ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு மென்பொருள் வடிவமைப்பாளர் பயிற்சி
UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:06 AM
விழுப்புரம்: தாட்கோ மற்றும் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பக் கழகம் இணைந்து ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் இளைஞர்களுக்கு மென் பொருள் வடிவமைப்பாளர், வலைதளம் வடிவமைப்பாளர் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை மாவட்டத்தில் மென் பொருள், வலைதளம் வடிவமைப்பாளர் மற்றும் பயன்பாட்டு மென்பொருள் மேம்பாட்டாளர் பயிற்சி. கோயம்புத்துார் மாவட்டத்தில் மென் பொருள், வலைதளம் வடிவமைப்பாளர், பயன்பாட்டு மென்பொருள் மேம்பாட்டாளர், தரவுப் பகுப்பாய்வாளர், நுண்நிதி நிர்வாகம் மற்றும் காப்பீட்டு முகவர் பயிற்சி. மதுரை மாவட்டத்தில் தரவுப் பகுப்பாய்வாளர், மென் பொருள் வடிவமைப்பாளர், நுண்நிதி நிர்வாகம் மற்றும் காப்பீட்டு முகவர் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
மென்பொருள் சார்ந்த பயிற்சி பெற இளங்கலை பொறியியல் மற்றும் பி.எஸ்சி., கணினி அறிவியல் ஆகிய பாடங்களில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். நிதி சார்ந்த பயிற்சிகள் பெற இளங்கலை வணிகவியல் மற்றும் இளங்கலை வணிக நிர்வாகவியல் பாடங்களில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இப்பயிற்சியினைப் பெற ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினராகவும், வயது வரம்பு 18 முதல் 35 வயதிற்குள்ளும் மற்றும் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 3 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.
இப்பயிற்சி சென்னை, கோயம்புத்துார் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் நடக்கிறது. இப்பயிற்சியினை முழுமையாக முடித்த இளைஞர்களுக்கு சான்றிதழ் மற்றும் பயிற்சி அளிக்கும் நிறுவனத்தின் மூலமாக தகுதியானவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தித் தரப்படும்.
இப்பயிற்சியில் சேர தாட்கோ www.tahdco.com என்ற இணையதள முகவரியில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.