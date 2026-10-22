சூரிய ஒளி மின்திட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்

UPDATED : அக் 16, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:36 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மின் வினியோக கோட்டம் சார்பில் பிரதம மந்திரியின் சூரியஒளி மின் திட்ட விழிப்புணர்வு சிறப்பு முகாம் நடந்தது.
விழுப்புரத்தில் நடந்த முகாமிற்கு, மின்வாரிய மேற்பார்வை பொறியாளர் பாரதி தலைமை தாங்கி, முகாமை துவக்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, திட்டம் குறித்து மின் நுகர்வோர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.
செயற்பொறியாளர்கள் சந்திரன், அண்ணாதுரை ஆகியோர் சூரியஒளி மின் திட்டம் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர். தமிழ்நாடு சூரியஒளி வினியோக கழகத் தலைவர் சிவக்குமார், ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா தலைமை மேலாளர் பாலாஜி ஆகியோர், வீடுகளில் சோலார் அமைப்பது, எளிய முறையில் அரசு மானியம் பெறும் வழிவகைகள் குறித்து கூறினர்.
முகாமில், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பங்கேற்று சோலார் பேனல் அமைப்பது குறித்து விண்ணப்பம் அளித்துள்ளனர்.
முகாமிற்கான ஏற்பாடுகளை விழுப்புரம் மின் வினியோக கோட்ட செயற் பொறியாளர் அண்ணாதுரை, நகர உதவி செயற் பொறியாளர் சுரேஷ்குமார் ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.