கார்த்திகை தீபத்தையொட்டி விழுப்புரம் கோட்டத்தில் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க ஏற்பாடு
கார்த்திகை தீபத்தையொட்டி விழுப்புரம் கோட்டத்தில் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்க ஏற்பாடு
ADDED : நவ 21, 2026 05:13 PM
விழுப்புரம்: கார்த்திகை தீபத்தையொட்டி, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் விழுப்புரம் கோட்டம் சார்பில் 8,012 சிறப்பு பஸ் நடைகள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் விழுப்புரம் கோட்ட மேலாண் இயக்குநர் ஸ்ரீதரன் செய்திக்குறிப்பு :
கார்த்திகை தீபத்தை முன்னிட்டு, விழுப்புரம் மண்டலத்தில் இருந்து இன்று (22ம் தேதி) 195 சிறப்பு நடைகளும், கடலுார் மண்டலத்தில் இருந்து 101 சிறப்பு நடைகளும், திருவண்ணாமலை மண்டலத்தில் இருந்து 566 சிறப்பு நடைகளும், வேலுார் மண்டலத்தில் இருந்து 205 சிறப்பு நடைகளும், காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் இருந்து 35 சிறப்பு நடைகளும், திருவள்ளுர் மண்டலத்தில் இருந்து 30 சிறப்பு நடைகள் என 1,132 சிறப்பு நடைகள் இயக்கப்படுகிறது.
அதே போல், நாளை மறுநாள் (23 ம் தேதி) பவுர்ணமியையொட்டி, விழுப்புரம் மண்டலத்தில் இருந்து 284 சிறப்பு நடைகளும், கடலுார் மண்டலத்தில் இருந்து 180 சிறப்பு நடைகளும், திருவண்ணாமலை மண்டலத்தில் இருந்து 802 சிறப்பு நடைகளும், வேலுார் மண்டலத்தில் இருந்து 485 சிறப்பு நடைகளும், காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் இருந்து 82 சிறப்பு நடைகளும், திருவள்ளுர் மண்டலத்தில் இருந்து 45 சிறப்பு நடைகள் என 1,878 சிறப்பு நடைகளம் இயக்கப்படுகிறது.
வரும், 24ம் தேதி கார்த்திகை தீபம், பவுர்ணமி தினத்தையொட்டி, விழுப்புரம் மண்டலத்தில் இருந்து, 500 சிறப்பு நடைகளும், கடலுார் மண்டலத்தில் இருந்து, 291 சிறப்பு நடைகளும், திருவண்ணாமலை மண்டலத்தில் இருந்து 1,212 சிறப்பு நடைகளும், வேலுார் மண்டலத்தில் இருந்து 818 சிறப்பு நடைகளும், காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் இருந்து 152 சிறப்பு நடைகளும், திருவள்ளுர் மண்டலத்தில் இருந்து 82 சிறப்பு நடைகள் என 3,055 பஸ்கள் சிறப்பு நடைகளாக இயக்கப்படுகிறது.
வரும் 25ம் தேதி விழுப்புரம் மண்டலத்தில் இருந்து 332 சிறப்பு நடைகளும், கடலுார் மண்டலத்தில் இருந்து 231 சிறப்பு நடைகளும், திருவண்ணாமலை மண்டலத்தில் இருந்து 874 சிறப்பு நடைகளும், வேலுார் மண்டலத்தில் இருந்து 345 சிறப்பு நடைகளும், காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் இருந்து 102 சிறப்பு நடைகளும், திருவள்ளுர் மண்டலத்தில் இருந்து 63 சிறப்பு நடைகள் என 1,947 பஸ்கள் சிறப்பு நடைகளாக இயக்கப்படுகிறது.
இன்று (22ம் தேதி) முதல் வரும் 25ம் தேதி வரை நான்கு தினங்களுக்கு மொத்தம் 8,012 சிறப்பு பஸ்கள் கோயம்பேடு, மாதவரம், அடையாறு, புதுச்சேரி, திண்டிவனம், சேலம், பெங்களூரு, திருப்பத்துார், திருப்பூர், கோவை, வேலுார், ஏற்காடு, ஆரணி, செய்யார், காஞ்சிபுரம், வந்தவாசி, சேத்பட், மேல்சோழகுப்பம், விழுப்புரம், கடலுார், பண்ருட்டி, சிதம்பரம், திருக்கோவிலுார், விருத்தாசலம், மணலுார்பேட்டை, தண்ராம்பட்டு, தாணிப்பாடி, கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய ஊர்களுக்கு சிறப்பு நடைகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.