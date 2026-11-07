கன்யா ரமேஷ் தங்க மாளிகையில் சிறப்பு தள்ளுபடி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:04 PM
விழுப்புரம்: தீபாவளியை முன்னிட்டு கன்யா ரமேஷ் தங்க மாளிகையில் பிரம்மாண்டமான தங்க நகை சிறப்புத் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
விழுப்புரம் சிக்னல் அருகே உள்ள கன்யா ரமேஷ் தங்க மாளிகையில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வாடிக்கையாளர்களை கவரும் வகையில் பிரம்மாண்டமான தங்க நகை சிறப்புத் தள்ளுபடி மற்றும் பரிசு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தங்க நகை வாங்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் வகையில், அக்., 30 முதல் நவ., 8 வரை நடக்கும் இச்சிறப்புச் சலுகையில், 8 கிராம் தங்க நகைகளுக்கு 4 ஆயிரம் ரூபாய் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
இச்சலுகை மக்களிடையே அமோக வரவேற்பை பெற்று சிறப்பாக விற்பனை நடந்து வருகிறது. மேலும், ஆபரணங்கள், நெக்லஸ், வளையல்கள் என வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப பாரம்பரிய மற்றும் நவீன டிசைன்களில் ஏராளமான தங்க நகைகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
தரத்திற்கும் நம்பிக்கைக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில், 100 சதவீதம் ஹால்மார்க் முத்திரையுடன் கூடிய தங்க நகைகள், ஐ.ஜி.ஐ., சான்றளிக்கப்பட்ட வைர நகைகள் மற்றும் ஹால்மார்க் வெள்ளி நகைகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்தச் சிறப்புச் சலுகையைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான நகைகளை ஆர்வமுடன் வாங்கிச் செல்கின்றனர்.