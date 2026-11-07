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கன்யா ரமேஷ் தங்க மாளிகையில் சிறப்பு தள்ளுபடி

கன்யா ரமேஷ் தங்க மாளிகையில் சிறப்பு தள்ளுபடி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM

ADDED : நவ 06, 2026 06:04 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM ADDED : நவ 06, 2026 06:04 PM

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விழுப்புரம்: தீபாவளியை முன்னிட்டு கன்யா ரமேஷ் தங்க மாளிகையில் பிரம்மாண்டமான தங்க நகை சிறப்புத் தள்ளுபடி‎ வழங்கப்படுகிறது.

‎விழுப்புரம் சிக்னல் அருகே உள்ள கன்யா ரமேஷ் தங்க மாளிகையில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வாடிக்கையாளர்களை கவரும் வகையில் பிரம்மாண்டமான தங்க நகை சிறப்புத் தள்ளுபடி மற்றும் பரிசு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ‎தங்க நகை வாங்க விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் வகையில், அக்., 30 முதல் நவ., 8 வரை நடக்கும் இச்சிறப்புச் சலுகையில், 8 கிராம் தங்க நகைகளுக்கு 4 ஆயிரம் ரூபாய் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

‎இச்சலுகை மக்களிடையே அமோக வரவேற்பை பெற்று சிறப்பாக விற்பனை நடந்து வருகிறது. மேலும், ஆபரணங்கள், நெக்லஸ், வளையல்கள் என வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப பாரம்பரிய மற்றும் நவீன டிசைன்களில் ஏராளமான தங்க நகைகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

‎தரத்திற்கும் நம்பிக்கைக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில், 100 சதவீதம் ஹால்மார்க் முத்திரையுடன் கூடிய தங்க நகைகள், ஐ.ஜி.ஐ., சான்றளிக்கப்பட்ட வைர நகைகள் மற்றும் ஹால்மார்க் வெள்ளி நகைகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

‎தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்தச் சிறப்புச் சலுகையைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமான நகைகளை ஆர்வமுடன் வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

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