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UPDATED : நவ 01, 2026 05:25 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:25 PM
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விக்கிரவாண்டி: திருவாமாத்துாரில் உள்ளாட்சி தின சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டம் நடந்தது
விக்கிரவாண்டி தொகுதி கோலியனுார் ஒன்றியம், திருவாமாத்துாரில் நடந்த கூட்டத்திற்கு பி.டி.ஓ., நாராயணன் தலைமை தாங்கினார். பி.டி.ஓ., ஜோதி முன்னிலை வகித்தார். ஊராட்சி செயலாளர் சிவ சக்திவேல் வரவேற்று தீர்மானங்களை வாசித்தார்.
விக்கிரவாண்டி தொகுதி எம்.எல்.ஏ., சிவக்குமார் பொதுமக்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்து மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும், முதல்வர், சம்மந்தப்பட்ட துறை அமைச்சர் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று குறைகளை தீர்த்து வைப்பதாக உறுதியளித்தார்.
ஒன்றிய பொறியாளர் அசோக், மண்டல துணை பி.டி.ஓ., நாசர் பாட்ஷா மறறும் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.