﻿ துாய்மை பணியாளர்கள் சிறப்பு குறைகேட்பு முகாம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:58 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட பேரூராட்சிகள் நிர்வாகம் சார்பில், துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கான சிறப்பு குறைகேட்பு முகாம் நடந்தது.
துாய்மைப் பணியாளர்கள் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் வளவனுாரில் நடந்த முகாமை பேரூராட்சி சேர்மன் மீனாட்சி ஜீவா துவக்கி வைத்து பேசினார். துணை சேர்மன் அசோக் மற்றும் பேரூராட்சி உறுப்பினர்கள் முன்னிலை வகித்தனர்.
வளவனுார் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் தனுஷ்கோடி வரவேற்றார். அனந்தபுரம் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் ஜெயபிரகாஷ், அரகண்டநல்லுார் பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் தாமோதரன், தாட்கோ மேலாளர் அசோக் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் மனுக்களை பெற்று, பதிவு செய்து திட்டங்கள் குறித்து விளக்கிப் பேசினர்.
முகாமில், தமிழக அரசின் 11 துறைகள் சார்ந்த சேவைகள், துாய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு நேரடியாக வழங்கும் விதத்தில், அனந்தபுரம், அரகண்டநல்லுார், செஞ்சி, திருவெண்ணெய்நல்லுார், விக்கிரவாண்டி, வளவனுார், மரக்காணம் ஆகிய 7 பேரூராட்சிகளைச் சேர்ந்த 400 துாய்மைப் பணியாளர்களிடமிருந்து மனுக்களை பெறப்பட்டது.
மனுக்கள் கணினியில் பதியப்பட்டு, துறை சார்ந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
வளவனுார் பேரூராட்சி வரிவசூலர் சோமு நன்றி கூறினார்.