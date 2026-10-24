/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் சிறப்பு வழிபாடு
UPDATED : அக் 10, 2026 04:08 PM
ADDED : அக் 10, 2026 04:06 PM
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விக்கிரவாண்டி: வரதராஜ பெருமாள் கோவில் சிறப்பு வழிபாட்டில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
விக்கிரவாண்டியில் அமைந்துள்ள பெருந்தேவி தாயார் சமேத வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் புரட்டாசி நான்காவது சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு, மூலவர் ஸ்ரீ தேவி, பூதேவி சமேத வரதராஜ பெருமாள் மூலவருக்கும், உற்சவருக்கும், சிறப்பு திருமஞ்சனம் செய்து மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, மகா தீபாராதனை நடந்தது.
உற்சவர் கோவில் வளாகத்தினுள் வலம் வந்து, ஊஞ்சல் உற்சவத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார். விக்கிரவாண்டி மற்றும் சுற்றுப்புற கிராமங்களிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.