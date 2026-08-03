திண்டிவனம் பஸ் நிலையம் அருகில் வேகத்தடை அமைக்க வேண்டும்
திண்டிவனம் பஸ் நிலையம் அருகில் வேகத்தடை அமைக்க வேண்டும்
ADDED : ஆக 03, 2026 03:14 AM
திண்டிவனம்: திண்டிவனம் புதிய பஸ் நிலையம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில், வேகத்தடை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
திண்டிவனம்-சென்னை தேசிய சாலையில், புதிய பஸ் நிலையம் கடந்த பிப்.,3ம் தேதி முதல் செயல்பட்டு வருகின்றது.
இந்த பஸ் நிலயத்திற்கு விழுப்புரம், புதுச்சேரி மார்க்கத்திலிருந்தும், சென்னை உள்ளிட்ட ஊர்களுக்குச் செல்லும் பஸ்கள், சென்னையிலிருந்து திருவண்ணாமலை, பெங்களூரு, விழுப்புரம், புதுச்சேரி செல்லும் பஸ்களும் அதிகளவில் வருகின்றது.
இதில், பஸ் நிலையம் அருகே உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சென்னையிலிருந்து திண்டிவனத்திற்கு வரும் பஸ்களின் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், ஆர்யாஸ் ஓட்டல் அருகே உள்ள கூ ட்டுச்சாலையில்வேகத்தடை போடப்பட்டு ள்ளது.
அதே நேரத்தில், திண்டிவனம் பஸ் நிலையத்திலிருந்து சென்னை மார்க்கம் செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஒரு பக்கம் வேகத்தடை போடாமல் உள்ளது. ஒரு பக்கம் மட்டும் வேகத்தடை போட்டுவிட்டு, மற்றொரு பக்கம் வேகத்தடை போடாமல் உள்ளதால், அந்தப்பகுதியில் அடிக்கடி விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டு வருகின்றது.
இதனால், திண்டிவனம்-சென்னை சாலையிலும், வேகத்தடை அமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் நவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.