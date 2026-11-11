விளையாட்டே ஆரோக்கியத்தின் திறவுகோல்: விளையாட்டு பொருட்கள் வாங்க பை சைக்கிள் ஷோரூம் வாங்க!
விளையாட்டே ஆரோக்கியத்தின் திறவுகோல்: விளையாட்டு பொருட்கள் வாங்க பை சைக்கிள் ஷோரூம் வாங்க!
ADDED : நவ 05, 2026 09:33 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் பை சைக்கிள் ஷோரூமில், புதியதாக பிரம்மாண்டமான விளையாட்டு உபகரணங்கள் விற்பனையகம் துவக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்றைய நவீன வாழ்க்கை முறையில், உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மன உற்சாகத்தையும் பேண விளையாட்டு மிகவும் அவசியமானது.
இந்நிலையில், விழுப்புரத்தில் பொது மக்களின் விளையாட்டு ஆர்வத்திற்கு ஏற்ற தரமான விளையாட்டு உபகரணங்கள் விற்பனை மையம் துவக்கப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மேல்தெரு மகாலஷ்மி டி.வி.எஸ்., நிறுவனத்தின் அருகே கடந்த 5 ஆண்டுகளாக சிறப்பாக இயங்கி வரும், ‘பை சைக்கிள்’ விற்பனையகத்தில், இந்த புதிய பிரம்மாண்ட விளையாட்டு ஷோரூம் துவக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று (நவ.,5) நடந்த துவக்க விழாவில், முதல் விற்பனையை ‘பை சைக்கிள்’ ஷோரூம் உரிமையாளர்கள் வருண்குமார், ஐஸ்வர்யா ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர்.
ஓம்சக்தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உரிமையாளர் சதீஷ் பெற்றுக்கொண்டார். மகாலட்சுமி டி.வி.எஸ்., நிறுவன மேலாளர் சம்பூர்ணம் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த பிரம்மாண்ட ஷோரூமில், கிரிக்கெட், கால்பந்து, பேட்மின்டன், வாலிபால் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுகளுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் விற்பனைக்கு உள்ளன.
விழுப்புரத்தில் எங்கும் இல்லாத வகையில், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள அனைவருக்கும் ஏற்ற வகையில், பல்வேறு விளையாட்டு உபகரணங்கள் இங்கு கிடைக்கின்றன.
உங்கள் தேவைக்கேற்ற விளையாட்டு உபகரணங்களை பை சைக்கிள் ஷோரூமிற்கு வந்து வாங்கி பயன்பெறுங்கள் என, ஷோரூம் உரிமையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.