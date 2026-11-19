UPDATED : நவ 18, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:36 PM
விழுப்புரம்: ஸ்ரீ முருகன் ஜூவல்லரி நகைக்கடை திறப்பு விழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
விழுப்புரம் திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், ஸ்ரீ முருகன் ஜூவல்லரி நகைக்கடை திறப்பு விழா நடந்தது. இந்த புதிய நகைக்கடையை உரிமையாளர் பாலாஜி நிர்மலா தம்பதியினர் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தனர்.
இந்த விழாவிற்கு வருகை புரிந்தோரை பரணீஷ், சிவஸ்ரீ, பாலவிஷ்வேஷ்ராஜ், காயத்ரிதேவி பிரணித், கிருதன், யுகன் ஆகியோர் வரவேற்றனர்.
இந்த விழாவில், எம்.எல்.ஏ., லட்சுமணன், முன்னாள் எம்.பி., கவுதமசிகாமணி, விசாலாட்சி பொன்முடி, முன்னாள் சேர்மன் ஜனகராஜ், அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி, நகர செயலாளர்கள் செங்குட்டுவன், ராமதாஸ்,
ஜெ., பேரவை திருப்பதி பாலாஜி, ஒன்றிய செயலாளர் பாக்கியராஜ், டி.எஸ்.பி., சோமு, ராஜ சிகாமணி, மகாலட்சுமி பிளாசா உரிமையாளர் பிரகாஷ், சேம்பர் ஆப் காமர்ஸ் தலைவர் ராமகிருஷ்ணன், செயலாளர் பிரேம்நாத், கன்னிகா பரமேஸ்வரி உரிமையாளர் குணசேகரன், கன்யா ரமேஷ் தங்கமாளிகை உரிமையாளர்கள் கன்யாலால், ரமேஷ், ஆர்.கே., மோட்டார்ஸ் குபேரன், உட்லண்ட்ஸ் ஓட்டல் உரிமையாளர் முரளி, நகர காங்., தலைவர் செல்வராஜ், குமார்ஸ் டுடோரியல் குமார், வி.ஆர்.பி., பள்ளி தாளாளர் சோழன், சீனிவாசா சிண்டிகேட் உரிமையாளர் பாபு, சரவணன், மகாலட்சுமி ஹார்டுவேர் மோகன், விக்கிரவாண்டி பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவர் சலாம், தளவானுார் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற துணை தலைவர் பிரகாஷ், சுப்ரமணி, ராமலிங்கம் உட்பட ஊழியர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். ஆனாங்கூர் பிரபுகுமார் நன்றி கூறினார்.