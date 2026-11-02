மாநில கலைத்திருவிழா போட்டி திண்டிவனம் மாணவர் சாதனை
மாநில கலைத்திருவிழா போட்டி திண்டிவனம் மாணவர் சாதனை
UPDATED : நவ 01, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:44 PM
திண்டிவனம்: மாநில அளவில் நடந்த கலைத் திருவிழா போட்டியில், அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவர் பொய்க்கால் குதிரை போட்டியில் மாநில அளவில் இரண்டாம் பிடித்து சாதனை படைத்தார்.
விழுப்புரத்தில், பள்ளிக் கல்வித் துறை சார்பில் அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கிடையே மாவட்ட அளவிலான இசை, நடனம், நாடகம், ஒவியம், பேச்சுப் போட்டிகள் என கலைத்திருவிழா போட்டிகள் நடந்தது.
மாவட்ட அளவில் வெற்றி பெற்றவர்கள் மதுரையில் நடந்த மாநில அளவில் நடந்த போட்டியில் பங்கேற்றனர்.
அதில், திண்டிவனம் குஷால்சந்த் பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவர் முஹமது ெஷரீப் பொய்க்கால் குதிரை நடனத்தில் மாநில அளவில் இரண்டாமிடம் பிடித்தார். வெற்றி பெற்ற மாணவரை, பள்ளியின் செயலாளர் பப்ளாசா, பொருளாளர் நவீன்குமார், நிர்வாகி அனுராக் மற்றும் பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் ஜேம்ஸ்பாபு ஆகியோர் பாராட்டி பரிசு வழங்கினர்.