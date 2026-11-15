சாலை பணியாளர் சங்க மாநில செயற்குழு கூட்டம்

UPDATED : நவ 14, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:52 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் சாலைப் பணியாளர் சங்க மாநில செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது.
மாநிலத் தலைவர் சண்முகராஜா தலைமை தாங்கினார். துணை பொதுச் செயலாளர்கள் பெருமாள், செல்ல பாண்டியன் முன்னிலை வகித்தனர். பொதுச் செயலாளர் அழகுசுந்தரம் வேலை அறிக்கைகையும், பொருளாளர் பிச்சைக்கண்ணு நிதி நிலை அறிக்கையையும் சமர்ப்பித்து பேசினர்.
கூட்டத்தில், சாலைப் பணியாளர் வாரிசு வேலைக்கு காத்திருந்த 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்திற்கு, வேலை வழங்க உத்தரவிட்ட முதல்வருக்கும், நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சருக்கும் நன்றி தெரிவிப்பது.
சாலைப் பணியாளர் சங்க பிரதிநிதிகள் மாநாட்டை 2027, பிப்ரவரி மாதத்தில் சேலத்தில் நடத்துவது. சாலைப் பணியாளர்களுக்கு தர ஊதியத்தை உயர்த்தி புதிய ஊதியத்தை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நெடுஞ்சாலைத்துறை கண்காணிப்புப் பொறியாளர் அலுவலகங்கள் முன் வரும் டிசம்பர் 30ம் தேதி போராட்டம் நடத்துவது என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.